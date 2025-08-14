Personlig assistent till kille född -14
2025-08-14
JA-assistans söker personlig assistent till en kille född 2014. Kunden bor med sin familj utanför Ockelbo.
Omfattningen är timvikariat på eftermiddagar, kvällar och helger. Kan leda till en fast tjänst.
Du som söker har en humanistisk människosyn, och stor respekt för allas lika värde. Du har en trygg och lugn personlighet. Erfarenhet av arbete inom vård/omsorg eller barnomsorg är meriterande. Störst vikt läggs dock vid personlig lämplighet och personkemi med kund och familj.
Arbetet utförs främst i kundens hem utanför Ockelbo, men även på diverse fritidsaktiviteter och utflykter.
Hundar, kanin och höns finns i familjen.
Körkort är ett krav för att kunna ta sig till arbetsplatsen.
Löneformen är timlön utifrån branschpraxis. OB-, jour/ beredskap, semester och övriga förmåner/ villkor enligt kollektivavtal. Betald introduktion påbörjas enligt överenskommelse.
Din skriftliga ansökan innehållande CV och personligt brev vill vi ha så snart som möjligt, dock senast 2025-09-13. Ange ref JA-2515. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JA-2515".
