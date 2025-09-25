Personlig assistent till Förslöv
2025-09-25
Omgivet av hav i tre väderstreck, med vacker natur och goda kommunikationer är Båstads kommun en modern idyll med fullskalig service. Vårt strategiska läge på Bjärehalvön med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör oss dessutom till en attraktiv pendlingskommun och kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap samt att attrahera människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans gör skillnad varje dag. Genom samarbete och utveckling samt kompetenta och engagerade medarbetare, ger vi god service till våra medborgare.
Båstads kommun söker dig som vill jobba som personlig assistent. Vårt mål är att erbjuda våra brukare bästa möjliga stöd och omsorg. Ta chansen att bli en del av vårt team och möjligheten att utvecklas.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
I din arbetsroll som personlig assistent förväntas du stödja och stötta brukaren med omvårdnad och till delaktighet i samhällslivet utifrån beslut och genomförandeplaner samt arbeta med kvalitetssäkring, dokumentation och verksamhetsutveckling tillsammans med arbetsgruppen.
Du kommer att arbeta med en ung vuxen kvinna med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Hon är döv och har inget talat språk, vilket innebär att kommunikationen sker genom bilder och gester, därför är goda kunskaper i svenska ett krav. Brukaren tycker om att vara aktiv, cykla (på en side-by-side-cykel) och åka bil, och har tillgång till både egen cykel och bil. Brukaren är bosatt i Förslöv.
Arbetet som personlig assistent kräver att du är självgående och ansvarstagande då du kommer att arbeta ensam med brukaren under hela/delar av ditt arbetspass.
Arbetstiden kommer vara varierande med dag/kväll, sovande jour samt helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har intresse för att arbeta som personlig assistent och som har förståelse för vad det innebär att ge stöd utifrån brukarens individuella behov och funktionsnedsättning. Vi ser det som meriterande med tidigare erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet/som personlig assistent.
Vi söker dig som är trygg i dig själv, har ett lugnt förhållningssätt och förmåga att läsa av situationer för att kunna anpassa dig efter brukarens dagsform och behov. Du behöver också vara flexibel och kunna hantera förändringar på ett stabilt och ansvarsfullt sätt. Det är avgörande att du har en tydlig och rak kommunikation, både i samarbetet med brukaren och med övriga i hennes omgivning. Du är också lyhörd och har förmåga att ta initiativ.
Som kollega förväntas du kunna samarbeta och bidra till en god arbetsmiljö där alla medarbetare tar ansvar och stöttar varandra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att kunna utföra arbetet krävs B-körkort för automatväxlad bil.
ÖVRIGT
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Det finns även möjlighet till löneväxling samt semesterlöneväxling där gällande avtal finns. Rökfri arbetstid tillämpas. Båstads kommun är en del av Familjen Helsingborg och genom det finns samarbetsområden för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i regionen.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning. Du beställer själv registerutdraget från Polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Där kontroll av registerutdrag är lagreglerad ska sådan blankett användas.
Kommunala avtal gäller. Med en tillsvidareanställning följer en skyldighet att krigsplaceras i Båstads kommun. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Fackliga representanter nås via respektive fackförbunds webbplats.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
