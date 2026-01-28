Personlig Assistent till flicka 7 år
Åström, Josefin / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungälv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungälv
2026-01-28
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åström, Josefin i Kungälv
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker nu två kvinnliga assistenter till en flicka 7 år gammal med multifunktionsvariationer. Detta lilla charmtroll förtjänar den bästa omsorgen och hon är redan omgiven med ansvarsfulla och engagerade assistenter som hon trivs med. Nu behövs förstärkning med dubbelassistans både dagar, kvällar och helger. Vi söker två assistenter med start omgående efter en rekryteringsprocess som man ska klarat av först.
Vi söker dig som brinner för att hjälpa barn med speciella behov, som tar arbetet på allvar, är ansvarsfull och noggrann. Tjänsterna är upp till 90% schemalagd och finns utrymme för mer utöver schemat.
Har du kunskaper inom vården så är det värdefullt, men inte det viktigaste då du skall gå som dubbelassistent och kommer lära dig yrket med en fullärd assistent på plats.
Tycker du om aktiviteter som kan passa en 7åring och kanske har egna idéer om alternativa aktiviteter så är det ett plus.
Du ska vara noggrann med tider, närvaro, flexibel att ta extra pass vid sjukdomar. Du ska även ha självinsikt att inte ta för stort utrymme i din tjänst då den är förlagd i flickans hem och övrig familj med småsyskon ska kunna leva sitt liv så normalt det går.
Flickan går i skolan vissa dagar i veckan och man är med även där och det kan bli aktuellt att köra familjens bil dit så körkort bör man ha.
Arbetsplatsen är i utkanten av Kungälv mot Göteborg med naturen som granne.
Vi arbetar i eget regi och med kollektivavtal genom Fremia. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: Lena.kornerud@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flicka 7 år". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åström, Josefin Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åström Josefin Jobbnummer
9710462