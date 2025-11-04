Personlig assistent till barnkund
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2025-11-04
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Umeå
, Nordmaling
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Piteå
eller i hela Sverige
Personlig assistent till 7 årig flicka som bor i Hörnefors med sin familj. Flickan du ska jobba med har dubbel assistans dygnet runt, största fokus ligger på övervakning och hantering av hennes syresättning, men även hjälpa till med personlig hygien, av och påklädning samt sondmatning. Du behöver kommunicera på obehindrad svenska. mer uppgifter ges vid intervju, just nu söker vi både assistenter på rad, vikarier dag kväll och natt, även en rad på dag och kväll annan var vacka
Företagsinformation
Inkludera assistans har kontor i Skellefteå, Ö-vik, Falun och Uppsala och Kalmar och Malmö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Risbergsgatan 2 (visa karta
)
931 36 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Jan-Eric Wiklund jan-eric.wiklund@inkluderaassistans.se 079-5854531 Jobbnummer
9588161