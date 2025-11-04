Personlig assistent till barnkund

Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå
2025-11-04


Personlig assistent till 7 årig flicka som bor i Hörnefors med sin familj. Flickan du ska jobba med har dubbel assistans dygnet runt, största fokus ligger på övervakning och hantering av hennes syresättning, men även hjälpa till med personlig hygien, av och påklädning samt sondmatning. Du behöver kommunicera på obehindrad svenska. mer uppgifter ges vid intervju, just nu söker vi både assistenter på rad, vikarier dag kväll och natt, även en rad på dag och kväll annan var vacka
Inkludera assistans har kontor i Skellefteå, Ö-vik, Falun och Uppsala och Kalmar och Malmö

Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett deltidsjobb.

Inkludera assistans i Sverige AB (org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Risbergsgatan 2 (visa karta)
931 36  SKELLEFTEÅ

Inkludera Assistans

Uppdragschef
Jan-Eric Wiklund
jan-eric.wiklund@inkluderaassistans.se
079-5854531

9588161

