Personlig assistent sökes i Västerås

Bra Assistans i Örebro AB arbetar med personlig assistans till människor med funktionsnedsättningar enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken och Socialtjänstlagen (SoL).
Vi söker dig som är intresserad av att jobba som timvikarie, som personlig assistent till en kvinna i 70-års åldern, som har reumatism. Det är en stor merit ifall du har erfarenhet av arbete inom personlig assistans.
Arbetet innefattar allt från omvårdnad, intimhygien, förflyttningar, matlagning, hushållssysslor, hjälper till med fritidsaktiviteter m.m. Du måste också kunna anpassa dig efter den enskildes eget tempo som varierar från dag till dag.
Arbetsplatsen är i den enskildes hem och var än den enskilde befinner sig.
Arbetstiderna är förlagda på dygnets alla timmar. Dagar, kvällar, nätter och helger. Vi söker just nu vikarier som kan leda till mer fastare pass. Vi ser gärna att du kan arbeta med kort framförhållning vid sjukdom, ledighet eller annan vakans i gruppen. Vi ser även att du är tillgänglig under sommaren.
Vi ser gärna att du som söker tjänsten har ett flexibelt och självständigt arbetssätt och lätt kan anpassa dig till nya situationer. Du måste kunna ta ansvar då du arbetar utifrån den enskildes behov. Du ska ha god kompetens i dokumentation samt ha ett professionellt förhållningssätt. Du som söker har ett genuint intresse och känsla för omsorg om människor.
Övriga egenskaper hos dig som är bra i jobbet är ett gott humör, lugn, tålamod, och att du är ansvarstagande. Du ska kunna tala flytande svenska då detta är ett jobb där bra kommunikation är väldigt viktigt.
Vi intervjuar löpande och tjänsten tillsätts snarast. Vi kommer endast att kontakta kandidater som blir aktuella för intervju och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Ange VIK25 i ämnesraden.
Vi på Bra Assistans värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta.
Alla människor har rätt till ett bra liv och det eftersträvar vi på Bra Assistans i Örebro AB - vi styrs av kundens behov! Bra Assistans i Örebro AB har huvudkontor i Örebro men andra kontor i Göteborg, Västerås och Stockholm. Kunder och anställda runt om i hela landet. Så ansöker du
