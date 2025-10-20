Personlig assistent sökes i Göteborg!
2025-10-20
Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent som vill jobba med en fyraårig flicka, med Charge syndrom. Hon bor i Majorna, i Göteborg med sin familj. I rollen som assistent kommer du göra skillnad i flickans och hennes familjs liv. Du får chansen att hjälpa en person till att få leva ett liv på samma villkor som andra så långt det går.
Arbetet innebär att du jobbar som personlig assistent till en flicka, med Charge syndrom, som har ett omfattande vårdbehov. Hon har bland annat trakeostomi och PEG. Arbetet innefattar allt från omvårdnad, intimhygien, förflyttningar, användning av olika hjälpmedel, motorisk träning och sjukgymnastik, hjälp vid aktiviteter, m.m. Det är tillsyn dygnet runt, samt dubbelassistans. Arbetsplatsen är i flickans hem och var än hon befinner sig.
Arbetstiderna är förlagda både dag- och kvällstid, samt nätter, måndag-söndag. Vi ser gärna att du även kan arbeta med kort framförhållning vid behov, p.g.a sjukdom o dyl.
Då du kommer ingå i ett team av personligaassistenter utvalda av och för just din brukare är det därför viktigt med god arbetsmoral där alla ställer upp för varandra och kan arbeta med kort framförhållning vid behov, p.g.a sjukdom o dyl. Vi ser även att du är tillgänglig under sommaren och semesterperioderna.
VEM SÖKER VI?
Vi ser gärna att du som söker tjänsten har ett flexibelt och självständigt arbetssätt och lätt kan anpassa dig till nya situationer. Du måste kunna ta ansvar då du arbetar utifrån den enskildes behov. Du ska ha god kompetens i dokumentation samt ha ett professionellt förhållningssätt. Du som söker har ett genuint intresse och känsla för omsorg om människor. Övriga egenskaper hos dig som är bra i jobbet är energisk, tålmodig, observant, empatisk, flexibel, samt att du är ansvarstagande. Du ska kunna tala flytande svenska då detta är ett jobb där bra kommunikation är väldigt viktigt. Det är en stor merit ifall du har erfarenhet av arbete inom personlig assistans.
Eftersom vi värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har därför som rutin att ta utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta.
Vi kommer endast att kontakta kandidater som blir aktuella för intervju och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Vita assistans har kontor i Stockholm och Göteborg men kunder och anställda på andra orter runt om i landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: jobb@vitaassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MH26". Arbetsgivare Vita I Stockholm AB
