Personlig assistent sökes i centrala Mora
Vi Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mora
2025-12-30
OM TJÄNSTEN
Vi Omsorg söker nu timvikarier som vill arbeta som personliga assistenter hos en av våra kunder i centrala Mora. Som timvikarie arbetar du vid behov och du förväntas arbeta både vardagar och helger. Arbetspassen kommer vara förlagda som dygnspass med väntetid under natten.
Om samarbetet fungerar bra mellan dig och kunden finns det möjlighet till ett fast schema framöver.
OM KUNDEN
Vår kund är en man i 60-årsåldern lever ett aktivt liv och har en stor passion för olika aktiviteter. Han har en hjärnskada och använder hjälpmedel som manuell- och elrullstol samt duschstol. Han är alltid engagerad och tycker om att delta i allt från mindre utflykter till större äventyr.
Som personlig assistent kommer du att hjälpa honom med dagliga rutiner som personlig hygien, på- och avklädning, matlagning samt andra hushållssysslor. Han är delaktig i sina förflyttningar, och din roll blir att stötta där det behövs för att säkerställa att allt fungerar smidigt.
Vår kund älskar att vara ute och uppleva nya saker. Han tar gärna en tur på stan för att hålla sig uppdaterad om vad som händer i omgivningen, eller deltar i olika aktiviteter - allt från en fika till att åka hundspann. På sommaren använder han sin elcykel för att ta sig runt, och när vädret inte tillåter det, finns det bil att tillgå. Fiske och god mat är även det stora intressen, där husmanskost alltid står högt på menyn!
En typisk dag med vår kund börjar med morgonrutiner och ett träningspass som arbetsterapeuten har planerat. Efter en stunds vila väntar lunch, följt av en fritidsaktivitet på eftermiddagen. Kvällen rundas ofta av med sport eller en film på TV innan det är dags för middag och kvällsbestyr.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har en passion för att arbeta med människor och har förmågan att lyssna in och förstå andra individers behov och önskemål. Du bör vara lugn, lyhörd och trygg, med en förmåga att skapa förtroende och möta varje person där de är. Stor vikt kommer att läggs vid din personliga lämplighet, och vi ser gärna att du är en person som trivs med att vara aktiv och ute på olika aktiviteter. Vår kund önskar manliga assistenter.
KRAV
B-körkort
Goda kunskaper i svenska tal och skrift
Tillträde: Sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal. Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
