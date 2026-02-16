Personlig assistent nära Nyköping
2026-02-16
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
Jag bor i en villa och du kommer att arbeta i mitt hem, där assistenterna har eget vardagsrum/uppehållsrum/kök etc. Alla hjälpmedel som behövs i arbetet finns på plats.
Eftersom kollektivtrafiken kan vara begränsad, särskilt under helger behöver du ha körkort och tillgång till egen bil för att komma till jobbet. Jag bor drygt 30 minuter från Nyköping. Ibland använder vi även min bil (automat) i vardagen.
Hos mig har flera assistenter valt att stanna länge, vilket har gett dem en gedigen erfarenhet och kunskap om mitt stödbehov. Det finns därför goda möjligheter för dig att få en trygg introduktion och det stöd du behöver för att komma in i rollen. Jag trivs med människor som är flexibla och som snabbt hittar sin plats i nya sammanhang, både vad gäller arbetsuppgifter och kollegor.
Jag söker dig som är trygg, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du behöver kunna arbeta självständigt, vara lyhörd och ha lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du talar och skriver svenska obehindrat. Har du tidigare erfarenhet av liknande arbete är det ett stort plus, men det är inget krav.
Arbetstider: Tjänsten är en heltid enligt ett rullande 6-veckorsschema. Arbetspassen är förlagda mellan kl. 08.00-20.00 eller 08.00-22.00, även på helger. Schemat ger god framförhållning och längre sammanhängande ledigheter.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också!
