Personlig assistent Järfälla
Molnet Personlig Assistans AB
2025-09-15
Observera endast kvinnliga sökande.
Arbetet innefattar en roll där du som assistent stödjer kvinnan vid alla moment som till exempel hygien, mat samt hushållssituationer både i hemmet och utanför hemmet. Schemat ligger 8-18 på vardagar och 9-15 på helger men för rätt person går det att vara flexibel.
Kunden ser gärna att du är en glad och positiv person, att du är lyhörd, självgående och ansvarsfull. Du ska vara djurvän och inte vara allergisk mot pälsdjur ( hund finns i hemmet )
Pga kundens sjukdom så kan kunden upplevas aggressiv men inte utåtagerande så det krävs att du inte tar saker personligt utan kan vara professionell i arbetet. Ytterst viktigt att du talar och förstår svenska språket perfekt!
Kvinnan använder kompressionskläder vilket innebär att långa naglar inte fungerar.
Du som assistent ska vara kundens förlängda minne och fungerar bl.a. som stöd via telefonsamtal med myndigheter vilket gör att du måste vara lyhörd samt prata flytande svenska.
Kvinnan ser att man som assistent är självgående och kan ta egna initiativ och inte ständigt fråga vad som behöver göras.
Välkommen att söka och vara med i vårt team
Vänligen skicka din ditt cv samt personligt brev till oss via e-post
Kravet på endast kvinnliga kandidater kommer från brukaren själv och stödet finns i lagen om LSS.
När du söker en tjänst hos oss, skicka ett mail med ditt cv och ditt personliga brev. Vi uppskattar även om du bifogar en bild på dig själv. Din ansökan kommer att läsas av personal på Molnet assistans samt kunden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: marie@molnetassistans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Molnet Personlig Assistans AB
(org.nr 556909-8881)
175 00 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9509630