Personlig assistent i södra skåne

VBemanning / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trelleborg
2026-02-12


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trelleborg, Vellinge, Svedala, Skurup, Malmö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VBemanning i Trelleborg

Behövs en personlig assistent omgående. Till att börja med behovsanställd, senare ett fast schema. Personen bör vara ödmjuk men inte rädd för något. Att gå med mig till gymmet är en del av uppgifterna. Jag vill gärna ha lugn och ro och gillar inte höga ljud och en massa prat. På grund av min sjukdom så har jag svårt att prata och är därför helst tyst.
Du bör vara flexibel och vara beredd på resor inom Sverige och utomlands, dvs inga småbarn.
Erbjuder bra lön
Körkort är ej nödvändigt, jag tar mest buss eller färdtjänst.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: thomasn@telia.com

Arbetsgivare
VBemanning
Balders Väg 11 (visa karta)
231 68  TRELLEBORG

Jobbnummer
9739979

Prenumerera på jobb från VBemanning

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VBemanning: