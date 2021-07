Personlig assistent i Nora - Assistansteamet Erik Hegglund AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nora

Prenumerera på nya jobb hos Assistansteamet Erik Hegglund AB

Assistansteamet Erik Hegglund AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nora2021-07-06Assistansteam1 är ett företag sen 2008 som erbjuda tjänster utöver det vanliga inom personlig assistans. Våra kunder och medarbetare är grunden i vår verksamhet och vi utvecklar tjänster efter människors behov och samhällets uttalade målsättning för social omsorg. Genom vår verksamhet vill vi skapa förutsättningar för våra kunder att förverkliga sina drömmar och genom det låta våran värdegrund genomsyra allt vi gör.Vi söker dig som vill ha en lugn arbetsplats där man för det mesta arbetar i egen takt i samråd med kunden.Det skapas en speciell relation mellan dig och kunden som blir trivsam och ni kan vara ute på promenad, besöka restauranger, gå på bio och andra aktiviteter som kunden gläds av.Man tillgodoser andras behov och lär sig använda hjälpmedel. Ser resultat med arbetet och kundens utveckling.Jobbet under en dag blir ofta mycket varierande och man ser saker ur ett annat perspektiv.Just nu söker vi en kvinna som vill vikariera som personliga assistent till en 11-årig tjej i Nora med arbetstider, dagtid vardagar och ev någon helg. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Arbetsuppgifterna och tiderna varierar och vi söker dig som vill arbeta med människor. Du som söker ska vara lyhörd och samarbetsvillig. Du ska kunna hjälpa till vid personlig omvårdnad för kundens behov samt klara av att göra övriga hushållssysslor och vara stöttande vid andra aktiviteter.Vem söker vi?Är du den som blir våran nya medarbetar som söker ett meningsfullt och roligt arbeta där du får göra skillnad för andra människor?Här får du vara med och skapa förutsättningar för att personer med olika funktionsnedsättningar ska få möjligheten att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar aktivt med våra ledord Närhet, Trygghet och Personlighet. LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade . Vi arbetar med personer som har fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och som har behov av stöd och hjälp i vardagen.Tidigare erfarenhet av arbete inom vård & omsorg, social omsorg eller personlig assistans är meriterande men inget krav. Vi värdesätter goda kunskaper i svenska språket både som tal och skrift. Som person är du trygg och kan arbeta självständigt. Du trivs och är intresserad av att arbeta med människor som har funktionsnedsättning och är genom det lyhörd för kundens behov. Du har lätt för att samarbeta och är som person flexibel. Körkort B är meriterande men inget krav. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.2021-07-06Vi är ett företag som värnar våra medarbetare och där man som anställd erbjuds regelbundna personalmöten, utbildningar, friskvårdsbidrag samt andra aktiviteter. Vi ser det viktig att skapa goda relationer till kund och medarbetare.Assistansteam1 värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Vill du jobba med oss?Välkommen att Maila din ansökan till ansokan@at1.se Märk ansökan med "Nora".Vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!P.S. Du finner oss via Facebook och Instagram på Assistansteam1 & Medarbetare Norr AB.Sista dag att ansöka är 2021-08-05Assistansteamet Erik Hegglund AB5849108