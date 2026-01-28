Personlig assistent i Munkedal
Nu söker vi en personlig assistent till en av våra kunder i Munkedal.
Nu söker vi en driven och ansvarstagande person för ett sommarjobb mellan maj och augusti, med en sysselsättningsgrad på cirka 75%. För rätt person finns det möjlighet till förlängning efter sommaren.
Vår kund är en 13-årig kille och söker dig som vill hitta på roliga aktiviteter i eller utanför hemmet med vår kund. Han spelar gärna boll utomhus, går och badar, går på promenad eller ser en film på bio.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från personlig assistans, men det är inget krav.
Låter det intressant så tveka inte på att skicka in din ansökan till oss. Så ansöker du
