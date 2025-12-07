Personlig assistent i Kivik

Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv
2025-12-07


Vi söker personlig assistent till en ung kvinna i Kivik.
Deltidtjänst, 4,5 dygn i månaden.
vi ser gärna att du har erfarenhet och körkort.

Sista dag att ansöka är 2026-01-06
E-post: jessica@lovet.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB (org.nr 556618-2621)
Ringarev 2 (visa karta)
241 36  ESLÖV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lövets personlig assistans/service massageAB

