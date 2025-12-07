Personlig assistent i Kivik
2025-12-07
Vi söker personlig assistent till en ung kvinna i Kivik.
Deltidtjänst, 4,5 dygn i månaden.
vi ser gärna att du har erfarenhet och körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
E-post: jessica@lovet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB
(org.nr 556618-2621)
Ringarev 2 (visa karta
)
241 36 ESLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lövets personlig assistans/service massageAB Jobbnummer
9632175