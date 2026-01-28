Personlig Assistent Göteborg - 11tim/vecka
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB
2026-01-28
Jag är en Fabulous 17-årig tjej som bor tillsammans med min familj i Göteborg. I juni ska jag iväg på en resa och då behöver jag en assistent som vill följa med! Är det kanske du?Publiceringsdatum2026-01-28Tjänstens omfattning och tillträde
Jag söker dig som vill starta omgående och arbeta 11 timmar/vecka, du behöver även vara tillgänglig för att följa med mig på en resa under första veckan i Juni. Under resan arbetar du mer intensivt och när vi är hemma igen är det återigen 11 timmar/ vecka som gäller. I min assistans är det varierande arbetstider tidig morgon, dag, kväll, vaken natt samt helg så du behöver kunna arbeta varierat och flexibelt.
Om mig och den jag söker:
Du som vill bli min personliga assistent kommer att assistera mig att göra saker i min vardag. Eftersom jag gillar att hitta på mycket och behöver ha assistans till allt, så är det bra om du har god fysik, då det förekommer vissa lyft. Du följer med mig i min vardag, din arbetsplats är både i mitt hem eller ute på aktiviteter och i Juni åker du med mig på en resa!
En av de sakerna som jag tycker om är att bada och därför bör du vara simkunnig och tåla klor. Jag tycker också om att vara ute, gå på bio, lyssna på musik och dansa och gå ut med min hund- så jag ser gärna att du som söker också gillar hundar lika mycket som jag! Jag har småbröder som jag älskar och gärna umgås gärna med, så du ska vara okej med småbarn.
Jag har epilepsi samt använder en ögonstyrd dator som ett kommunikationshjälpmedel och ser gärna att du har erfarenhet av båda de områdena. Jag har även nyligen fått en venport, därigenom får jag min näring (TPN) och du kommer att få utbildning i detta och det är viktigt att du inte tycker det är obehagligt med blod.
Krav för tjänsten:
- Körkort
- Endast kvinnor
- Erfarenhet av Epilepsi
- Erfarenhet av personlig assistans i hemmet med barn
- Flytande i svenska i både tal och skrift, då kommunikationen är viktigMeriterande:
- Erfarenhet av TPN och venport (näring ges intravenöst)
- Erfarenhet av stomi
- Förståelse för LSS-världen
- Erfarenhet av akutsituationer
Om du tror att du är rätt assistent för mig så skicka in din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
