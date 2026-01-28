Personlig assistent deltidstjänst dagtid - vardagar och helger
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2026-01-28
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inre Kraft I Norr AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Inre Kraft söker dig som vill arbeta som personlig assistent på fast deltidstjänst hos vår kund som är bosatt på gångavstånd från centrala Luleå. Du arbetar vardagar samt varannan helg.
Arbetstiderna är följande:
Kl 08.00-17.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en man i 85-årsåldern som bor tillsammans med sin fru. Han har en aktiv livsstil och uppskattar att äta ute på restaurang, gå ut och fika, samt att följa sport på TV. Långa promenader är också något han gärna tar, och han tycker om stärka kroppen genom träning, där han får peppning och stöd av både dig som assistent och av vår sjukgymnast. Efter att ha drabbats av en stroke är han delvis förlamad på ena sidan av kroppen och har afasi.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Förekommande hushållssysslor
Stödja vid manuella förflyttningar
Hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning
Träning
Kunden använder sig av duschstol, el-rullstol, manuell rullstol och kateter
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och är engagerad och lyhörd inför kundens behov. För att trivas i rollen ser vi att du är aktiv, ordningsam och tycker om att hålla en strukturerad miljö runtomkring dig.
I arbetet med vår kund kommer du spendera mycket tid utomhus på promenader och vara delaktig i träning. Därför ser vi gärna att du tycker om att promenera och kan vara peppande och stöttande under träningspassen.
Som personlig assistent kommer du att spela en viktig roll i att stödja vår kund i hans vardag, och ditt engagemang kommer att bidra till att han kan fortsätta leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.
Vi söker dig som är empatisk, flexibel och har en genuin vilja att ge högsta möjliga stöd för att förbättra kundens livskvalitet.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom liknande yrkesområde
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
MERITER
Erfarenhet av stroke eller afasi
Sysselsättningsgrad: 1 st tillsvidareanställning deltid
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: Länk till belastningsregister.
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7124671-1811107". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://inrekraft.teamtailor.com
Bangårdsgatan 16 (visa karta
)
972 35 LULEÅ Arbetsplats
Inrekraft Jobbnummer
9708647