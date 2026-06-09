Personlig Assistent Alingsås / Tegelbruket
Hemmalaget Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Alingsås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Alingsås
2026-06-09
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Du arbetar till att börja med som vikarie i en "go och positiv" arbetsgrupp hemma hos kunden på tegelbruket i Alingsås.
Hej ...
Jag är en medelålders kvinna med ett rikt inre liv. Jag behöver din hjälp med allt i min dagliga livsföring.
Nu söker vi personlig assistent som vill jobba enligt schema och vid eventuella sjukluckor.
Merit: Medicin delegering i Alingsås kommun
Det är viktigt att du en stabil person med god empatisk förmåga.
Du är ordningsam och du behöver vara ganska självgående och kunna ta egna initiativ avseende ordning och städning. Har du erfarenhet av att arbeta som assistent så är det en fördel.
Du ska ha ett genuint intresse av att hjälpa människor.
Du ska ha tidigare vårderfarenhet som personlig assistent, alternativt vara utbildad undersköterska eller likvärdig erfarenhet.
Du ska vara trygg, ansvarsfull, flexibel, självständig och ha god samarbetsförmåga.
Du ska ha god förståelse av svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Genomförd utbildning för Medicin i Alingsås kommun. Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Omvårdnadsutbildning eller annan likvärdig utbildning är ett plus
Vi ställer stora krav på förhållningssätt, bemötande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ska:
• Arbeta enligt genomförandeplanen i mötet med den enskilde
• Utgå från individens behov och intressen
• Respektera och bekräfta individens självbestämmanderätt
• Följa upprättade handlingsplaner, avseende hygien, ergonomi, personal- och arbetsmiljö
Vi vill att du:
• Har god samarbetsförmåga
• Är lyhörd och empatisk för individens uppfattning och behov
• Är engagerad, positiv och trygg i mötet med individen, anhöriga och kollegor
• Ha förmåga att prioritera uppgifter i det dagliga arbetet
• Körkort är ett plus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: hej@hemmalaget.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Alingsås Tegelbruket". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemmalaget Assistans Aktiebolag
(org.nr 556498-3764), http://www.hemmalaget.se
441 56 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås Jobbnummer
9954989