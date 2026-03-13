Personlig assistent 70% åt kvinna i Mora
2026-03-13
Jag är en kvinna som bor i egen bostad i Mora och söker nu en personlig assistent som kan arbeta 70%. Jag tycker om att vara ute i naturen och trivs även i min trädgård. Utflykter och små road trips med min bil är något jag verkligen uppskattar.
Arbetet är förlagt enligt ett rullande schema, vilket innebär att passen varierar mellan dagtid, kvällar, nätter och helger. På grund av min funktionsnedsättning, autism, behöver jag struktur och planering i min vardag. Det är därför viktigt att du är tydlig i din kommunikation, både verbalt och i ditt kroppsspråk. För att vi ska kunna förstå varandra väl är det också viktigt att du behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Körkort är meriterande. Eftersom man ofta arbetar tillsammans med en kollega är god samarbetsförmåga en viktig egenskap.
Innan en anställning kan bli aktuell behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Det beställer du enklast via polisens e-tjänst för snabbare handläggning.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
