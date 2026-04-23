Forsethi Assistans AB är ett serviceföretag för kunder som är berättigade till personlig assistans. Vi strävar alltid efter att ge våra kunder full uppmärksamhet och engagemang genom en nära kontext - kunder och medarbetare emellan. Vi tillhör en ny generation assistansbolag som strävar efter att erbjuda högsta kvalitet till våra kunder. Vi menar att det sker genom våra medarbetares kunskaper och erfarenheter om kunden, vilket skapar en positiv spiral där inspirerande och nöjda medarbetare gör ett bättre arbete vilket leder till nöjdare kunder.
Vår verksamhet präglas därför av kunskap, känsla, närhet och tillgänglighet. Våra tjänster sorterar under Lagen om stöd och service (LSS), Socialförsäkringsbalken och Socialtjänstlagen (SoL).
Vi ska nu rekrytera en tillsvidareanställd personlig assistent till en rullstolsburen kvinna 65-årsåldern i Skövde!
Vill du arbeta hos en kvinna 65+ år, bosatt i Skövde? Jag behöver hjälp med det mesta som uppkommer i vardagen. Det förekommer enstaka lyft. Du kommer att vara behjälplig under morgon samt större delen av eftermiddag och kväll. Är mat- och klädintresserad, tycker mycket om blommor och gillar att gå på teater och bio. Personlighet: orädd, glad och social med ett stort kulturintresse.
Du som söker ska vara en person som tycker att arbete med människor är stimulerande. Vi söker dig som är ärlig och uppriktig. Det är viktigt att du inte är rädd för att arbeta och samtidigt vågar vara dig själv. Har du intresse för mat och kläder och fingrar gröna, kanske just Du är den vi söker. Du som är kvinna eller man är välkommen att söka tjänsten.
Du har tidigare arbetserfarenhet av personlig assistans, hemtjänst eller liknande i kombination med dokumenterad utbildning som undersköterska eller motsvarande.
Arbetstider går att diskutera, men det är viktigt att det är fasta tider måndag-fredag och att du kan arbeta något enstaka kvälls- och/eller helgpass i månaden. Vi hoppas du vill ha en heltidsanställning om 100% sysselsättningsgrad, men vi kan även i vissa fall tänka oss 80%. Du blir först provanställd i 3 månader, varefter anställningen blir tillsvidare. Semester enligt semesterlagen. Friskvårdsförmån ingår.
Skicka ditt CV med beskrivning av tidigare arbetserfarenheter, utbildningar etc samt kopior på intyg/betyg från utbildning. Urval sker löpande så skynda dig att ansöka!
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: info@forsethi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forsethi Assistans AB
(org.nr 556823-8769) Jobbnummer
9873055