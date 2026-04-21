Personlig Assistent
2026-04-21
Vill du ha ett jobb där dagarna fylls av sång, skratt och spring i benen - och samtidigt göra verklig skillnad i ett barns liv? Är du den som får energi av små människor och hellre sitter på golvet än bakom ett skrivbord? Då söker vi dig!
Vi söker nu en långsiktig personlig assistent för dagarbete i ett fartfyllt och meningsfullt uppdrag i Luleå. Du kommer att arbeta som assistent åt en glad, busig och aktiv pojke på 16 månader som behöver hjälp med sin andning genom ett litet rör i halsen. I övrigt är han ett friskt barn med spring i benen, stark vilja och stor nyfikenhet på världen.
Det här är en dagtjänst där fokus ligger på lek, utveckling och aktiv närvaro. Här sjungs det, läses böcker, byggs torn, utforskas och springs efter små fötter. Vi söker dig som är pigg, lekfull och närvarande - och som tycker att det är en självklarhet att sätta dig på golvet och vara med.
Ansök redan idag, urval sker löpande!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Novum Assistans räkning en personlig assistent. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Novum Assistans.
Tjänsten motsvarar cirka 50 procent och innebär ett fast schema med fasta dagar. Arbetet är förlagt till dagtid på vardagar.
Upplägget fastställs i samband med anställning och kan från start utformas på olika sätt för att passa rätt kandidat. Det kan exempelvis innebära arbete på heltid varannan vecka, cirka 07.00-16.00, eller två fasta heldagar varje vecka, exempelvis måndag och tisdag. Även andra fasta upplägg kan vara aktuella. När schemat är överenskommet är det långsiktigt och gäller tills vidare. Detta är inte en behovsanställning, utan en långsiktig och schemalagd roll där kontinuitet är mycket viktig.
Arbetet sker med dubbelbemanning vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med en kollega och anställningen inleds med en grundlig introduktion. Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Som dagassistent är du en aktiv och närvarande del av en liten människas vardag. Det här är ett jobb fyllt av rörelse, skratt och utveckling. Dagarna består av att läsa böcker, sjunga sånger, bygga torn som rasas, jaga små fötter över vardagsrumsgolvet och upptäcka världen tillsammans.
Du hjälper till med allt som hör småbarnslivet till: byta blöja, klä på och av, borsta hår, plocka fram mellis och finnas där när känslorna svänger snabbt. Du stöttar honom i att utveckla sin kommunikation, utforska nya saker och känna sig trygg i vardagen. Det är ett arbete där du sitter mycket på golvet, reser dig snabbt, är i rörelse och är fullt närvarande i stunden.
Samtidigt finns en viktig del kopplad till hans andning. Pojken föddes med en försvagad luftstrupe och andas därför genom ett litet rör i halsen, en så kallad trakeostomi. I praktiken innebär det att du tillsammans med din kollega ansvarar för tillsyn kopplat till detta under dagen. Ni håller uppsikt över trakeostomin, hjälper till med inhalationer vid behov och ser till att röret hålls rent med hjälp av en smidig ångmaskin och en liten medicinsk "dammsugare". Det här är därför ett uppdrag för dig som kan kombinera lekfullhet med ansvar.
Arbetsplatsen är familjens hem, där pojken bor tillsammans med sina föräldrar och familjens hund. Hemmet är en stor och nyrenoverad villa med goda förutsättningar för en trivsam och välfungerande arbetsmiljö.
Vi söker dig som
Vi söker dig som trivs i små barns tempo och tycker om att vara en aktiv del av leken. Du är den som sätter dig på golvet utan att tveka, som tar initiativ till att läsa en bok till, sjunga en sång till eller hitta på något nytt när energin spritter.
Du är trygg i dig själv och tar ansvar för ditt uppdrag. Du väntar inte på instruktioner för varje steg, utan ser vad som behöver göras och agerar därefter. Samtidigt är du lugn, stabil och har förmågan att behålla fokus även när det är fullt av liv omkring dig.
Du förstår att även om barnet är stabilt kräver hans andningshjälpmedel uppmärksamhet och mognad. Du kan kombinera lekfullhet med vaksamhet och är bekväm med att ta ett seriöst ansvar.
Du har kanske arbetat inom förskola, varit nanny eller au pair, eller fått erfarenhet av små barn på annat sätt. Det viktigaste är att du vill arbeta långsiktigt och ser värdet i att få följa ett barn över tid.
För rätt person är detta ett arbete som ger både ansvar och glädje - och möjligheten att bli en viktig del av en liten människas liv. Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift
Icke-rökare
God fysisk förmåga
START: Enligt överenskommelse.OMFATTNING: ca 50 % (fast schema)STAD: LuleåURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Fanny Skott
972 33 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Novum Assistans
Leveranschef
Fanny Skott fanny.skott@pn.se +46738004875
