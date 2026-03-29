Personlig assistent
Järstorps Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Solna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Solna
2026-03-29
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järstorps Omsorg AB i Solna
, Falköping
eller i hela Sverige
Kunden är en social och trevlig kvinna som är 45 år gammal och som uppskattar en händelserik vardag.
Nu söker kunden två nya assistenter på schema.
Kunden är på grund av sin diagnos väldigt benskör och som assistent kommer du att finnas där och stötta upp i vardagen där hon fysiskt begränsas.
Du kommer bland annat att vara behjälplig med matlagning, hushållsbestyr och personlig omvårdnad.
Det förekommer förflyttningar så det är viktigt att du som assistent har god fysik.
Kunden har även ett barn hemma och därför är det viktigt att du som assistent är respektfull och värnar om integriteten samt är lyhörd för när du ska kliva fram och hjälpa till och när du ska hålla dig i bakgrunden.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Vi söker två assistenter 50% och 75%.
Arbetspassen kan vara både vardagar och helger, med varierande arbetstider på dagtid och kvällar.
Vi tillämpar anställningsformen "så länge uppdraget varar" samt timanställning. Timlön samt övriga ersättningar enligt vårt kollektivavtal Fremia.
Om Järstorps Omsorg AB
Vi är ett litet familjedrivet bolag med djupa och förankrade rötter i den småländska gnosjöandan. Rötter som går tillbaka över hundra år i tiden. Vi har inga som helst ambitioner att bli en stor omsorgsaktör, utan relationer och kontinuitet går före expansion. Vi är samma idag som imorgon.
Vi är helt övertygade om att genom nära och goda relationer till varandra skapar vi de bästa förutsättningarna för de som vi finns till för. Vi gör det ihop!
Järstorps Omsorg driver LSS-verksamhet inom personlig assistans, gruppboende och snart även daglig verksamhet. Vi är idag cirka 50 kollegor och vårt huvudsäte ligger i Taberg utanför Jönköping , men vi verkar i hela Götaland och Svealand .
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: oscar@jarstorpsomsorg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järstorps Omsorg AB
(org.nr 559505-1607) Jobbnummer
9825698