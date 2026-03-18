Personlig Assistent
2026-03-18
Jag är en man i 60 års ålder som genom sjukdom blivit rullstolsbunden men trots det vill leva ett bra liv. Jag erbjuder ett omväxlande och meningsfullt arbete och söker Dig som är positiv, lyhörd, flexibel och självgående. Hos mig arbetar man två assistenter tillsammans och alla hjälpmedel finns. Jag bor i hus tillsammans med min fru och våra djur. Arbetstiden är fördelad på dag, kväll och helg och det finns stor möjlighet att påverka sitt eget schema. Man kan välja längre och färre pass eller kortare och fler pass. Man är schemalagd var fjärde helg.
Intervjuer görs löpande så välkommen med din ansökan.
Kollektivavtal finns och tillstånd från IVO. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: m.sadelmark@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bellatrix AB
(org.nr 556419-8959) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9805832