2026-03-07
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
Försöker igen, snälla läs vad där står och sök bara om Ni platsar in
Jag söker dig som vill vara min personliga assistent
Jag är en yngre kvinna som behöver ditt stöd i min vardag. Jag själv har begränsad förmåga att ta hand om mig själv, aktivera och planera min dag. Din arbetsplats är där jag är och befinner mig. Jag bor i hus med stor trädgård tillsammans med min man och dotter och våra tre hundar.
Förväntningar och krav på dig som min personliga assistent
Som min personliga assistent behöver du vara min högra hand i att hjälpa mig att hitta rätt, förstå och tolka vad jag vill och önskar. Du kommer utgöra en viktig del i min vardag.
Jag behöver dig i att för att klara min vardag. Du skall vara lugn, stresstålig, stabil och ha båda fötterna på jorden med ett stort genuint intresse för ge mig den omsorg jag behöver för att ha ett meningsfullt liv. Du behöver ha förmåga att både vara motiverande, ha tålamodet och samtidigt vara mycket lösningsfokuserad.
Det är ett grundläggande krav att du som person är närvarande, engagerad och har en hög intuitivförmåga att läsa av mig och förstå mig och mina behov, samt har förmågan att ligga steget före i olika situationer. Du är glad, positiv inkluderande och ödmjuk i din roll som personlig assistent. Ålder är också viktig så är du lite över 50 så är det bra.
Viktiga framgångsfaktorer för att möta mig och mina behov är att du är lyhörd, inkännande och har stor kunskap inom vård och omsorg, då det är ett stort behov i min vardag. Det är av största vikt att du tillsammans med mig planerar dagens innehåll som passar mig och utgår ifrån min dagsform.
Personlig lämplighet, hög, bred kunskap och erfarenhet inom vård och omsorg.
Personkemi mellan dig och mig är en viktig urvalskriterier. Dessa kriterier väger tyngst vid erbjudandet utav tjänst.
Tjänsten och arbetstider
Tjänsten motsvarar ca 50-75 %
Arbetstiderna är i första hand förlagda mellan ca 07.00-22.00 alla dagar i veckan men även nätter förekommer. Arbetstider planeras in i god tid i samverkan med mig och dig. Jag ser gärna att du är flexibel och kan hoppa in om behov uppstår.
Är du den jag söker? Skicka din ansökan redan idag med CV och en kort beskrivning av dig själv, vad du ser hos dig själv som gör att just du och jag skulle vara ett gott team tillsammans i min livsvardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: nonne72@hotmail.se
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
Cakal Mimmi Kontakt
Ronnie Nilsson nonne72@hotmail.se 0707836302, 0707836302
9783377