Personlig assistent
Personlig Assistans i södra Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg
2026-02-26
Passab är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Malmö, Umeå, Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Josefine Lindeberg
Om jobbet
Vi söker engagerade och trygga personliga assistenter som vill bli en viktig del av vårt team. Vår mission är enkel: att med ödmjukhet och lyhördhet hjälpa en annan människa att göra varje dag så bra den bara kan bli. Hos oss ingår alla - assistenter, anhöriga och chefer - i ett sammansvetsat team med kunden i centrum.
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som är trygg i dig själv och har ett stort engagemang för andra människor. Du har nära till skratt, är lyhörd för kundens behov och redo att ta ansvar.
För att trivas i rollen ser vi att du:
Har god fysik (motsvarande förmågan att obehindrat promenera en mil).
Är trygg i dig själv och har en god förmåga att hantera utmanande situationer.
Kan följa uppsatta rutiner, men också agera självständigt när det krävs.
Har humor och en positiv inställning.
Vi erbjuder följande tjänster:
Tjänst 1 (Kvinna sökes): 1-2 nätter i veckan, med några timmars jourtid per natt.
Tjänst 2 (Man sökes): Dag/kväll, 75-90% tjänstgöringsgrad. Långa pass och helgarbete förekommer. Denna tjänst innebär dubbel assistans.
Låter detta som något för dig?
Vi ser fram emot din ansökan som innehåller både CV och personligt brev.
För anställning behöver du inkomma med registerutdrag samt personbevis. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Personlig Assistans i Södra Sverige AB
(org.nr 556913-0544)
212 35 MALMÖ Kontakt
Josefine Lindeberg-Lindvet josefine.lindeberg@friab.se 0730585036 Jobbnummer
9765188