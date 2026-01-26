Personlig assistent
2026-01-26
Kvinna i 65-års åldern med Multipel skleros, MS.
Vi söker dig som är trygg i din roll, nyfiken, har ett engagemang och vill göra skillnad för vår kund.
Personligt anpassat stöd för alla våra brukare är ett väldigt betydelsefullt och uppskattat arbete. Det kräver en del baskunskaper men framförallt att vara närvarande och bemöta med en positiv energi, känna att omhändertagande är ett naturligt sätt för dig att vara.
Lyfthjälpmedel och medicinhantering är en merit, men inget krav då vi har individanpassade interna utbildningar.
Rekrytering sker löpande.
Rekrytering sker löpande.

Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: ansokan@mellanhanden.se
Detta är ett deltidsjobb.
Mellanhanden AB
