Personlig assistent
2026-01-16
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Vi söker en medarbetare till personlig assistans i Hede-området.
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad varje dag. Vi som arbetar inom personlig assistans strävar efter att erbjuda en trygg och stimulerande miljö för våra brukare. Vi arbetar utifrån brukarens behov och önskemål i centrum.
Urval och kallelse till intervjuer sker löpande.
Tjänsten är tillsvidare, resurstid kan förekomma. Tillträde omgående. Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
• Vara ett stöd i vardagen så att den enskilde kan leva ett, utifrån sina förutsättningar, aktivt liv.
• Arbeta i hemmet med varierande uppgifter som personlig omvårdnad, visst hushållsarbete tillsammans med den enskilde, fritidsaktiviteter med mera.
• Arbeta utifrån ett motiverande förhållningssätt.
• Följa brukaren där den befinner sig.KvalifikationerKvalifikationer
• Utbildning som undersköterska eller personlig assistent eller likvärdig utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren och de enskilde bedömer som lämplig.
Meriterande:
• Erfarenhet av personlig assistans.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
• Du är ansvarskännande, kan jobba utifrån ett motiverande förhållningssätt, är flexibel samt har en god förmåga att ta egna initiativ.
Vi söker dig som gärna läser, gillar matlagning och tycker om att vara ute i naturen, då den enskilde har dessa intressen.
Vi erbjuder
Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa.
Kontaktinformation
Åsa Remén, Enhetschef, 0680 - 169 16, asa.remen@herjedalen.se
Mia Hurtig, Fackligt ombud Kommunal, 076 - 141 60 82, mia.hurtig@herjedalen.se
Arbetsplats
846 31 Hede Ersättning
