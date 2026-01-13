Personlig assistent
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Tycker du om att arbeta med människor och vill göra skillnad i ditt arbete? Inom personlig assistans söker vi nu vikarier till flera olika brukare. Brukare med olika funktionsvariationer och olika ålder. Vi söker bland annat vikarier till ett barnärende i Stigtomta.
Rollen som personlig assistent innehåller mycket varierande arbetsuppgifter. Arbetet innebär att assistera och stödja den enskilde i sin vardag utifrån dennes behov. Du ser till att vardagen blir trygg och meningsfull och har ett rehabiliterande och hälsofrämjande förhållningssätt. Som assistent har du en viktig och stödjande roll för att den enskilde ska kunna leva ett liv så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra.
Delaktighet är ytterst viktigt, likväl som att du har ett respektfullt bemötande. Du arbetar utifrån de beslut och riktlinjer som gäller på arbetsplatsen samt dokumenterar enligt Socialstyrelsens krav. Vardagen anpassas efter den enskildes behov och du tar initiativ och arbetar aktivt med att hitta och motivera till stimulerande inom- och utomhusaktiviteter för brukaren. Andra arbetsuppgifter kan vara att hjälpa till vid exempelvis förflyttningar, hygien, omvårdnad, hushållsarbete, handling, kommunikation och fritidsaktiviteter.Kvalifikationer
Du ska:
• Ha undersköterskeutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Behärska svenska språket flytande i tal och i skrift
• ha Körkort B
Meriterande:
• Stor erfarenhet av omvårdnad inom LSS
• Kunskap/erfarenhet av olika funktionsvariationer
• Grundläggande datakunskaper
Som person är du trygg, ansvarstagande och lyhörd mot din omgivning. Du är dessutom pedagogisk, flexibel och har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Intervjuer sker fortlöpande så välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
