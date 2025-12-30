Personlig assistent

Söderort Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Köping
2025-12-30


Personlig assistent sökes till man i rullstol - Köping
Vi söker en tjej eller kille mellan 25-50 år som vill arbeta som personlig assistent åt en trevlig man i Köping som använder rullstol.
Han tycker om att åka på miniutflykter, fika, prata bilar - så är du social, flexibel och delar några av hans intressen är det ett stort plus!
Du som söker behöver:
Vara ansvarsfull, trygg och lyhörd

Ha B-körkort, då bilkörning förekommer i arbetet

Tjänsten är timanställning, med arbete dag, kväll och helg enligt schema och behov.
Vi lägger stor vikt vid personkemi - erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav.
Välkommen med din ansökan!
Söderort assistans AB är ett företag som bedriver personlig assistans och vi finns i hela Sverige.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: anna.eduards@outlook.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köping".

Arbetsgivare
Söderort Assistans AB (org.nr 556834-2603)
731 30  KÖPING

Jobbnummer
9666574

