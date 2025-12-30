Personlig assistent
Personlig assistent sökes till man i rullstol - Köping
Vi söker en tjej eller kille mellan 25-50 år som vill arbeta som personlig assistent åt en trevlig man i Köping som använder rullstol.
Han tycker om att åka på miniutflykter, fika, prata bilar - så är du social, flexibel och delar några av hans intressen är det ett stort plus!
Du som söker behöver:
Vara ansvarsfull, trygg och lyhörd
Ha B-körkort, då bilkörning förekommer i arbetet
Tjänsten är timanställning, med arbete dag, kväll och helg enligt schema och behov.
Vi lägger stor vikt vid personkemi - erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav.
Välkommen med din ansökan!
Söderort assistans AB är ett företag som bedriver personlig assistans och vi finns i hela Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: anna.eduards@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köping". Arbetsgivare Söderort Assistans AB
(org.nr 556834-2603)
731 30 KÖPING Jobbnummer
9666574