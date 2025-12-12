Personlig assistent
2025-12-12
Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Vår kund har autism, vilket gör att han behöver assistans i olika vardagliga situationer där hans funktionsnedsättning innebär vissa begränsningar. Du kommer att fungera som hans förlängda armar och ben och hjälpa honom i situationer som han annars hade kunnat klara av själv. Arbetsuppgifterna varierar och omfattar såväl höga som låga aktiviteter, precis som i vardagen.
Vem är du?
Vi söker en trygg, lugn och ansvarstagande personlig assistent enligt LSS till en 15-årig pojke med autism.
Som personlig assistent stöttar du pojken i hans vardag och fritid. Arbetet innebär att skapa struktur, förutsägbarhet och trygghet samt att anpassa stödet efter hans individuella behov.
Utdrag ur belastningsregistret för arbete inom LSS ska kunna uppvisas före anställning.
Arbetstid: Varierande arbetspass (dag/kväll/natt/helg).
Bli en del av vårt engagerade team! Avida Assistans erbjuder personlig assistans till kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens och vi brinner för vårt arbete. Med lång erfarenhet inom assistans är vår kärnverksamhet att ta hand om våra medarbetare och förenkla vardagen för våra kunder. Vi kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs mer om oss på vår hemsida: www.avidaassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: tamara@avidaassistans.se
Arbetsgivare Avida Assistans & Omsorg I Sverige AB
(org.nr 559165-3182)
352 20 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9641090