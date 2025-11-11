Personlig Assistent

Personlig Assistent
Speransa Assistans Stockholm AB / Lidingö
2025-11-11


Vi söker personlig assistent till Brukare boende på Lidingö, Stockholm. Han sitter i stol och behöver hjälp med det mesta. Han skriver mycket på sin dator samt tycker om TV spel. Brukaren är 53 år och bor i egen lägenhet med sin fru. Bra kommunikationer finns till arbetsplatsen, (Torsvik). Omfattningen av passen är ca 8-24 timmar. Brukaren har assistansbehov dygnet runt. Natten betraktas såsom sovande jour med 1 aktiv timme. Brukare och fru tycker om att resa och gör ofta båtresor till Åland. Behovet är omgående.
Vi söker även sommar och semester vikarier.

Sista dag att ansöka är 2025-12-23
E-post: Silvia@speransa.se

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lidingö".

Speransa Assistans Stockholm AB (org.nr 556976-2650)
Herserudsvägen (visa karta)
181 50  LIDINGÖ

Verksamhetschef
Silvia Barraza Letelier
Silvia@speransa.se

9598248

