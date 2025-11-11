Vi söker personlig assistent till Brukare boende på Lidingö, Stockholm. Han sitter i stol och behöver hjälp med det mesta. Han skriver mycket på sin dator samt tycker om TV spel. Brukaren är 53 år och bor i egen lägenhet med sin fru. Bra kommunikationer finns till arbetsplatsen, (Torsvik). Omfattningen av passen är ca 8-24 timmar. Brukaren har assistansbehov dygnet runt. Natten betraktas såsom sovande jour med 1 aktiv timme. Brukare och fru tycker om att resa och gör ofta båtresor till Åland. Behovet är omgående. Vi söker även sommar och semester vikarier.