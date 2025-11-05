Personlig assistent
2025-11-05
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad för en annan människa?
Är du engagerad, omtänksam och intresserad av avancerad hälso- och sjukvård? Då kan det här vara nästa steg för dig! Läs mer och ansök redan idag!
Tibro kommun söker personliga assistenter till vårt team på sju engagerade medarbetare inom socialtjänsten
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som personlig assistent hjälper du till i vardagens sysslor och vid aktiviteter som sätter guldkant på livet. Du arbetar också med mer avancerade vårdmoment som hantering av hostmaskin, PEG, ventilator, trakeostomi och sug - allt utifrån gällande egenvårdsbeslut.
För att trivas i rollen ser vi att du har:
Utbildning inom omvårdnad
Intresse för avancerad hälso-och sjukvård
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du tidigare arbetat med hostmaskin, PEG, ventilator, trakeostomi eller sug. Som person är du trygg, ödmjuk, empatisk och tydlig i ditt arbetssätt, med ett genuint engagemang för hälso- och sjukvård.
Innan du börjar får du en introduktion, utbildning på sjukhus inom relevanta områden samt bredvidgång tillsammans med erfarna kollegor. Om tjänsten även omfattar kommunal primärvård får du dessutom utbildning i läkemedelshantering och handledning av kommunens sjuksköterskor.
Du erbjuds:
Ett arbete där din insats märks och gör verklig skillnad
Omväxlande arbetsuppgifter och varierande dagar
Möjlighet till kompetensutveckling och att bredda dina kunskaper inom avancerad vård
Om Tibro Kommun
Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar och skapar mervärden tillsammans!
I denna rekrytering samarbetar Tibro kommun med Jobway rekrytering. Eventuella frågor besvaras av Celina Sundberg, celina.sundberg@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
