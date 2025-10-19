Personlig Assistent
2025-10-19
Jag undrar om just Du kan tänka dig bli min förlängda arm i vardagen?
För drygt trettio år sedan skadade jag mig fysiskt i en olycka och har sedan dess suttit i rullstol. Jag bedriver sedan år 2001 självständigt assistansbiten (är registrerad som egen arbetsgivare mot Skatteverket) och tycker detta fungerar bra.
Arbetsuppgifter jag önskar hjälp med är morgonrutiner, förflyttningar, enklare omvårdnadsuppgifter, hushållsgöromål samt handräckning i dagliga livet.
Arbetet utförs mestadels i hemmiljö tillsammans med positiva kollegor. Resdagar ingår i tjänsten.
För mig är social kompetens, personlig lämplighet, pålitlighet samt samarbetsförmåga viktigare än rätt erfarenhet och utbildning.
Arbetsomfattningen jag kan erbjuda är ca. 16 timmar/vecka och arbetstiden är fördelad på tre tillfällen/dag.
Då arbetstiden är uppdelad på dagen kommer avståndet till arbetsplatsen från den sökandes bostadsadress samt personlig lämplighet värderas positivt.
Urvalsprocessen sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: kulltorpskonsult@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Ängvägen 4 (visa karta
)
262 60 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Larsson Nils Tage Martin Jobbnummer
9563612