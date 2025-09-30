Personlig Assistent
Assistansvalet Na AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2025-09-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistansvalet Na AB i Uppsala
, Stockholm
, Norberg
, Arboga
, Borlänge
eller i hela Sverige
Ansvarsfull personlig assistent sökes.
Vi söker en assistent till vår kund som är bosatt i Uppsala.
Tjänsten är på deltid, 93 %, och tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.
Kunden är en medelålders man som behöver hjälp med allt som kan uppkomma i vardagen, hjälp med personlig omvårdnad, hygien, på-och avklädning, fritidsaktiviteter, följa med till läkare mm.
Du måste vara mycket lyhörd och förstå vikten av att respektera kundens vilja samt integritet. Du kommer att arbeta dagtid, enligt schema. Erfarenhet inom området är ej krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Skriv och berätta om din bakgrund (CV och personligt brev) och varför du söker just detta arbete. Du ska vara rökfri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: info@assistansvalet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistansvalet Na AB
(org.nr 556771-7821) Jobbnummer
9534246