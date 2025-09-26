Personlig assistent
2025-09-26
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull. Om tjänsten:
Är du en positiv och trygg kvinna? Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie hos en 6-årig pojke i Örebro, med god möjlighet till fasta schemapass. Pojken har autism och är icke-verbal, men han är också nyfiken, energisk och viljestark. För att skapa en trygg och stabil miljö behöver han en pålitlig och ansvarsfull assistent som kan finnas vid hans sida. Den här tjänsten passar perfekt för dig som exempelvis studerar och har möjlighet att arbeta extra vid behov. Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
I den här rollen är det viktigt att du identifierar dig som en flexibel och omhändertagande person. Ditt arbete kommer att präglas av varierade arbetsuppgifter som bland annat inkluderar:
Sondmatning via PEG.
Hjälpa till med omvårdnad och personlig hygien (t.ex. blöjbyten och sårvård).
Hantera central venkateter (CVK) och näringsdropp.
Skapa en trygg och säker miljö för pojken.
Vem vi söker?
Vi söker en ansvarstagande kvinna som är duktiga på att läsa av signaler och att skapa en trygg miljö omkring sig. Det är också viktigt att du har ett snällt och lugnt bemötande och är tydlig i din kommunikation med pojken. Erfarenhet inom omvårdnad är meriterande men inget krav och personlig lämplighet är det mest avgörande.
Viktiga kvalifikationer och egenskaper är:
Rökfri.
Körkort och tillgång till bil.
God kroppsfysik.
Alternativ kommunikation.
Flytande i svenska i både tal och skrift.
Då pojken är minderårig krävs det ett utdrag från polisens belastningsregister innan en eventuell anställning. För att detta ska gå smidigt rekommenderar vi att du beställer ett i samband med att du skickar in din ansökan till oss. Beställ ett här!
Omfattning & Arbetsupplägg: Tillträde: Omgående.
Avtal: Start som timanställning, med möjlighet att senare utvecklas till en deltidsanställning.
Arbetspass: Vakennatt 1-2 gånger per vecka, samt hoppa in extra under eftermiddagar/kvällar och helger.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. För de som går vidare i processen genomförs bakgrundskontroller. Genom att genomföra bakgrundskontroller kan vi som arbetsgivare skapa förtroende, säkerställa rätt kompetens och skydda både våra medarbetare och våra uppdragsgivare. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
För att kunna anställas hos oss behöver du ha fyllt 18 år, kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom krävs ett giltigt BankID eftersom både anställningsavtal och tidrapporter signeras digitalt.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://www.enkv.se Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
9527767