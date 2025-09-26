Personlig assistent
2025-09-26
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull. Om tjänsten:
Teamet som hjälper mig till ett meningsfullt och aktivt liv, behöver ytterligare förstärkning, i första hand året ut. Klickar vi med varandra så finns fina förutsättningar till fortsatt anställning. I vårt team har vi alla har nära till skratt och högt i tak. Du kommer att initialt främst att arbeta tillsammans med mina andra assistenter, dubbel bemanning. Som min assistent behövs ingen erfarenhet då du får en grundlig inskolning. Ett krav är dock att du kan uttrycka dig tydligt i det svenska språket då du kommer bli min verbala röst.
Din arbetsplats utgår från centrala Örnsköldsvik. Tjänsten inleds med en timanställning för att vi tillsammans ska få möjlighet att lära känna varandra och se hur samarbetet fungerar. Om allt känns bra övergår anställningen därefter till en sysselsättningsgrad på 50 %. Det finns även möjlighet att arbeta extra utöver din ordinarie tjänst. Genom vårt schema- och tidrapporteringssystem Aiai anger du enkelt dina tillgängliga tider. Arbetet kräver därför både flexibilitet och kontinuitet.
Omfattning & Arbetsupplägg: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Avtal: Du kommer inledningsvis att ha en timanställning och, under förutsättning att allt fungerar väl, övergår anställningen därefter till den avtalade sysselsättningsgraden 50 %.
Arbetspass: Huvudsakligen dubbelbemanning under vardagar och helger.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. För de som går vidare i processen genomförs bakgrundskontroller. Genom att genomföra bakgrundskontroller kan vi som arbetsgivare skapa förtroende, säkerställa rätt kompetens och skydda både våra medarbetare och våra uppdragsgivare. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team Ersättning
