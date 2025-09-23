Personlig assistent
2025-09-23
Som personlig assistent inom Kristianstads kommun ingår du i en organisation med nära samarbete med kund, kollegor, stödpedagog, enhetschefer och andra aktörer i ett ständigt lärande. Som medarbetare hos oss erbjuds du ett meningsfullt arbete där du är med och gör skillnad i någons liv.
Din roll hos oss
Arbetsuppgifterna består i att bistå våra kunder efter beslut som fattas enligt LSS. Du behöver körkort och bil för att ta dig till en av kunderna.
Arbetsuppgifterna består främst i att ge våra kunder individuellt stöd och omvårdnad, att utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen. Du stödjer kundernas delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter, delaktighet på alla olika nivåer, individ, grupp och samhällsnivå samt självbestämmande och personliga integritet.
Du är kontaktman och i denna roll svara du för att genomförandeplan upprättas och följs upp. Vidare svarar du för social dokumentation enligt gällande riktlinjer. I förekommande fall utför du medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska, eller bistår kund med egenvård. Du ska kunna arbeta på mer än en arbetsplats.
Vem söker vi?
Vi ser gärna att du är ansvarsfull och har konsekvenstänk utifrån olika situationer som uppstår. Att du är lyhörd för kunds behov och att du är lugn, även vid oförutsedda händelser är en fördel. Du är lösningsfokuserad och flexibel och gör ditt yttersta för att stötta kund. Du kommer att arbeta hos olika kunder med varierade funktions variationer.
Du som söker har gymnasieutbildning som barnskötare, omvårdnadsutbildning, eller 3 årig gymnasieutbildning med påbyggnadsutbildning som personlig assistent. Du har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent samt i förekommande fall utföra medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska eller bistå kund med egenvård.
Vi ser gärna att du har erfarenhet att arbeta med tecken som stöd och alternativ kommunikation.Eftersom arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du har datorvana samt behärskar svenska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är flexibel och stresstålig. Du främjar god arbetsmiljö, finner lösningar i vardagen och du har ett professionellt förhållningsätt. Vidare har du förmåga att självständigt planera arbetet och fatta egna beslut samtidigt som du har förmåga att respektera fattande beslut och utföra arbetet på uppdrag av andra
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2025-179". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Enhet 41 GRB SB Kontakt
Enhetschef
Justina Nordgren 044-13 47 84 Jobbnummer
9521959