Personlig assistent
Bonucare AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Askersund
Om jobbet
Engagerad och lyhörd personlig assistent sökes till en kvinnlig kund.
Du får inte vara hundrädd eller allergisk mot hund.
Vi vill bara ha kvinnliga sökanden på grund av kundens önskemål och uppdragets integritetskänsliga inslag.
Kvinnan har EDS och Pots.
Det förekommer tunga lyft, då kunden har svårt med rörligheten.
Det är viktigt att man är en lugn, empatisk och lyhörd person.
Man ska ha lätt för att känna in ev. behov hos brukaren.
arbetstider dagtid.
Är du engagerad och brinner för att hjälpa människor så är det dig vi söker.
I detta arbete gäller det att vara flexibel och lyhörd till vad kunden behöver. Ditt uppdrag är att sköta omvårdnaden av kunden i dennes bostad och ute på aktiviteter i enlighet med arbetsgivarens instruktion. Kunden tycker om att komma utanför hemmet på aktiviteter
Vi lägger stor vikt på god personkemi mellan assistent och kund samt en god dialog mellan kollegor, anhöriga och arbetsgivaren.
kvinnan gillar att vara i trädgården och har höns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: rekrytering2@bonucare.se
Detta är ett deltidsjobb.
694 98 NÄRKESBERG
