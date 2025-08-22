Personlig assistent
2025-08-22
Nu söker vi kvinnliga assister till vår kund i Nordmalings området, kunden önskar att du är initiativtagande och motiverad. Arbetspassen är förlagda från 09:00 till 23:00 uppdelad på dag och kvällspass. Som personlig assistent arbetar du i kundens hem och utför sedvanliga hushållssysllor. Kunden har ett stort hjälpbehov och använder hjälpmedel, det är viktigt att du som assistent är lyhörd för kundens behov och integritet. Kundens intresse är bilar, motorer och spel där du som assistent behöver visa engagemang.
Intervjuer sker löpande och kan komma tillsttas innan ansökningsperiorden är slut. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av personlig assisstans sedan tidiagare eller LSS verksamhet.
Företagsinformation
Vi erbjuder personlig assistans för barn och vuxna, med fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individs unika behov.
Vårt arbete vilar på värderingarna glädje, trygghet och gemenskap, och vi strävar alltid efter att bemöta varje person med respekt för deras integritet och självbestämmande.
För oss är kvaliteten på assistansen avgörande. Vi ser till att våra medarbetare får rätt stöd och förutsättningar för att utföra sitt arbete med stolthet och engagemang. Som anställd hos oss får du en uppdragschef som nära stöd, kollektivavtal, utbildning och friskvårdsbidrag.
Vi vill att både kunder och medarbetare ska känna sig trygga och värderade. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akria Personlig Assistans AB
(org.nr 559218-6521) Kontakt
Therese Östgren therese.ostgren@akria.se Jobbnummer
9470345