Personlig assistent
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sölvesborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sölvesborg
2025-08-14
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning i Sölvesborg
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Arbete- och välfärdsförvaltningen består av Individ- och familjeomsorg, Stöd, service och boende samt Utbildning, arbete och förebyggande. Totalt är vi cirka 300 medarbetare som arbetar salutogent och lösningsinriktat med en kunskapsbas i metoder med vetenskaplig grund.
Vårt uppdrag är att hjälpa och stödja individer med sociala problem och/eller funktionssvikt, att arbeta förebyggande och främjande för att motverka utanförskap och sociala problem och genom studier eller sysselsättning hitta vidare ut i arbetslivet mot självförsörjning. Utifrån ett barnrättsperspektiv hjälper, stödjer och skyddar vi barn och ungdomar för att de ska kunna leva och utvecklas under goda och trygga förhållanden.
Sölvesborgs kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Placering: Personlig assistent till en man.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Att arbeta inom Funktionshinderomsorgen i Sölvesborgs kommun innebär att du, utifrån Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), skapar förutsättningar för att brukaren ska kunna leva ett så självständigt och fritt liv som möjligt. Som personlig assistent kommer du att:
* Stödja och vägleda. Du hjälper den enskilde i det dagliga livet för att bibehålla och utveckla deras förmågor.
* Motivera och stärka. Du arbetar för att stärka individens tilltro till sig själv och främja deras självständighet.
* Skapa struktur och trygghet. Genom att vara noggrann och engagerad bidrar du till en stabil och säker vardag för brukaren.
I din roll är det viktigt att du är lyhörd, empatisk och positiv. Du bör vara van vid att planera och dokumentera de insatser du utför. Din förmåga att skapa trygghet och struktur är avgörande. Du kommer också att samarbeta med brukarens assistenter, anhöriga och andra personer i brukarens nätverk. Att kunna samspela effektivt med dessa grupper är en viktig del av ditt arbete, eftersom det bidrar till en helhetslösning som gynnar brukarens välbefinnande och livskvalitet.
Du arbetar dag och kväll, arbete varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning i vård- och omsorgsprogram med inriktning på funktionshinder, har gått barn- och fritidsprogrammet eller har annan utbildning som arbetsgivaren prövar likvärdig.
Vi söker dig som har följande egenskaper: ödmjuk, flexibel, initiativrik och ansvarstagande. Du har lätt för att samarbeta.
Det är meriterande om du arbetat med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer inom LSS.
Dokumentation och kommunikation är en viktig del av det dagliga arbetet och du behöver därför ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Saknas godkänt betyg i svenska på gymnasienivå används språktest för att säkerställa kompetensen. Rekryterande chef kan göra en bedömning att språktest ska användas även om det finns godkänt betyg.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Datorvana erfordras.
För tjänsten krävs B-körkort.
ÖVRIGT
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "117/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sölvesborgs kommun
(org.nr 212000-0852) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Kontakt
Enhetschef
Johanna Nilsson 0456-81 67 34 Jobbnummer
9458387