Vara kommun, med cirka 16 000 invånare, ligger mitt på den bördiga västgötaslätten. Här finns det goda livet, hos oss är alla välkomna och här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden!Vårt mod och vår inneboende styrka är en stark drivkraft i vårt arbete och för vår framgång. Vara vågar! Vi satsar på utveckling som stärker såväl kommunen som hela Skaraborg och vi investerar för kommande generationer. Vi prioriterar värdet av att arbeta utifrån uppsatta mål och visioner, personlig utveckling, kontinuerligt lärande i en god arbetsmiljö och ett tillitsbaserat ledarskap. Tillsammans gör vi varandra bra!IngressOm du önskar en ingress, klicka på knappen Dokument i högerspalten och öppna dokumentet "Ingressförslag" och kopiera något av de 2 förslagen.2021-04-07Du kommer att arbeta inom enheten personlig assistans. Vi är cirka 60 medarbetare och jobbar i den enskilde brukarens eget hem. Vi jobbar med personlig assistans åt alla personkretsar och ger stöd åt personer i alla åldrar. Vi jobbar med årsarbetstid och som medarbetare har man minst två olika arbetsplatser i kommunen.Du ska hjälpa och vara ett stöd åt den funktionsnedsatta personen i dennes vardag. Detta innebär att du som personlig assistent stöttar och hjälper med såväl kommunikation, ledsagning till och från aktiviteter, stöd och hjälp i hushållet samt med personlig hygien och mathållning. Arbetet är förlagt till dygnets alla timmar.Omvårdnadsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Det är meriterande om du har erfarenhet av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt erfarenhet inom LSS. Du jobbar målinriktat för både den enskilde och verksamheten i stort. Ett gott bemötande är a och o i vår verksamhet och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är ansvarsfull, engagerad, och drivande för att ge den enskilde en innehållsrik vardag genom att skapa meningsfullhet, begripbarhet och hanterbarhet. Du är lugn och trygg samt har förmåga att anpassa utifrån föränderliga omständigheter.Övrig information till sökandeDu måste kunna god svenska i både tal och skrift. Tjänsten är förlagd till dag, kväll och helg. Vi kräver utdrag ur belastningsregistret. Typ utdrag "Kontroll av egna uppgifter ur belastningsregistret". Du ska också ha tillgång till mobilt Bank ID. Intervjuer kommer att ske löpnade under ansökningstiden.Vara kommun tillämpar årsarbetstidsavtal med önskad sysselsättningsgrad.Ange i din ansökan önskad sysselsättningsgrad.I Vara kommun vet vi att mångfald berikar - Välkommen med din ansökan!Din hälsa är viktig och därför erbjuder Vara kommun förmåner såsom friskvårdsbidrag på 1000 kr till många av sina medarbetare. För att söka tjänsten vill vi att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar sökvägen längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidÖnskad sysselsättningsgrad, 40-100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2021-10-31MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-28