Personlig assistent - Motala

Blå Assistans är en rikstäckande ideell förening som drivs i kooperativ form sedan år 1994. Kooperativet anordnar personlig assistans i enlighet med LSS intentioner, den lag som ger personer med funktionsnedsättning "rätt att leva som andra". Personlig assistent är serviceyrket som stödjer en person med funktionsnedsättning att leva det liv han/hon själv vill leva.
Jag är en kvinna som bor i Motala & jag är medlem i Blå Assistans eftersom jag vill ha en självvald & självstyrd assistans. Blå Assistans åtar sig att vara arbetsgivare för mina assistenter medan jag själv väljer vilka jag vill att de ska anställa.
Jag schemalägger min assistans & bestämmer över assistenternas arbetsinnehåll. Min anordnare strävar efter att både medlemmar, assistenter & administrativ personal ska ha den kompetens som deras arbetsuppgifter kräver.
Vi söker dig som är intresserad att hoppa in vid behov, när någon är sjuk eller behöver vara ledig men även dig som är intresserad av en tjänst på fast schema. Vi ser helst att du som söker är fullvaccinerad.
Kvalifikationer: någon form av teoretisk gymnasial utbildning och erfarenhet av att praktiskt hjälpa funktionshindrade. Har du erfarenhet av att tolka utifrån tillexempel kommunikationstavla eller liknande hjälpmedel ses det som meriterande.
Personliga egenskaper som värdesätts är: flexibilitet, lyhördhet och en självständig personlighet.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande schema:
Måndagar 15.15 - 19.30
Tisdagar 10 - 19
Onsdagar 10 - 19
Torsdagar 10-19
Fredagar 10 - 16.30
Schemat förändras till exempel vid resor eller vid andra tillfällen efter överenskommelse och då kan det även vara så att arbetstiden är förlagd till helgen. I arbetet ingår alltså resor och du ska kunna tänka dig att följa med på dessa som är 2-4 dagar långa med övernattning. Arbetsgivaren står för lön, resekostnader, logi och traktamente under resorna samt eventuell restidsersättning enligt kollektivavtal.
Arbetsuppgifterna består av matning, personlig hygien, mycket tolkning + pappersarbete och vara mitt tal utan att lägga in egna ord, praktisk hjälp med en del hushållsarbete, hjälp med en del personliga dagliga behov, hjälp med dator arbete därför är det viktigt att du inte är rädd för att fråga om något är oklart alternativt att du har viss datavana, assistera vid aktiviteter så som i mitt författarskap och sjukgymnastik.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- & rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: info@blaa.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Motala 181". Arbetsgivare Blå Assistans
