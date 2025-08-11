Personlig Assistent - extrajobb i höst
2025-08-11
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Uddevalla, Göteborg, Karlstad och Visby.
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb där du verkligen gör skillnad?
Vi söker nu vikarier som kan arbeta som personliga assistenter hos våra kunder inför hösten. Tjänsten är en timanställning utan fast schema, där du arbetar vid behov. Det innebär att du både kan bli tillfrågad med kort varsel, men också att du kan bli förbokad för planerade pass - allt utifrån verksamhetens behov och din tillgänglighet. Detta är ett perfekt jobb för dig som studerar och vill jobba extra vid sidan av dina studier, har ett annat deltidsjobb och vill fylla ut dina arbetstimmar eller söker en flexibel anställning där du själv styr över din tillgänglighet
Om jobbet som personlig assistent
Som personlig assistent får du vara en trygg och betydelsefull del av en annan persons vardag. Du stöttar i allt från personlig omsorg och hygien, assistans vid förflyttningar, sköta hushållssysslor, assistera kunden på jobbet eller vid aktiviteter, ärenden och upplevelser utanför hemmet. Arbetet sker i kundens eget hem där du alltid utgår från kundens behov och önskemål.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd och empatis. Flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer och människor och bekväm med att arbeta självständigt. På Särnmark får du alltid introduktion hos den kund/kunder du kan bli aktuell att arbeta hos samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent så att du känner dig trygg och redo att hoppa in vid behov.
Om anställningen
Tidigare erfarenhet inom personlig assistans eller vård och omsorg är meriterande - men inte ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och rätt inställning.
• Anställningsform: Timanställning
• Start: Hösten 2025 (eller enligt överenskommelse) (introduktion sker innan första arbetspass)
• Arbetstid: Varierande (dag/kväll/helg, dygn kan förekomma)
• Du behöver vara över 18 år
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Timlön enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
http://www.sarnmark.se
Jenny Beskow, Kontorschef 0498660900
