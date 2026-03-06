Personbilssäljare BMW
Vi söker nu fler medarbetare som tycker det är lika roligt som vi att ge kunder en unik upplevelse. Medarbetare som trivs i en social och prestigelös miljö där driv och engagemang ger mycket tillbaka!
Rollen
Hedin Automotive BMW Sundsvall söker vi en driven Säljare till vårt duktiga säljteam. Hos oss får du möjligheten att skapa minnesvärda kundupplevelser och utvecklas i en roll där din passion för försäljning och kundfokus gör skillnad. Du blir en del av ett sammansvetsat team som idag består av fyra Säljare, en Säljledare och tillsammans strävar vi efter att överträffa kundernas förväntningar.
Som Säljare ansvarar du för hela säljprocessen - från första kontakt till leverans - och arbetsområden omfattar att;
Arbeta proaktivt för att bygga nya samt upprätthålla befintliga kundrelationer.
Hjälpa kunder att hitta rätt bil utifrån deras behov.
Uppnå försäljningsmål genom aktivt att söka nya affärsmöjligheter.
Utarbeta finansieringslösningar, offertskrivande och avtalstecknande.
Erfarenhet & profil
På Hedin Automotive BMW Sundsvall brinner vi för att göra det oväntade för kunden. Vi vill erbjuda våra kunder en märkbart bättre och annorlunda upplevelse av service. Vi söker därför dig som är relationsskapande, ödmjuk och lyhörd för kundens behov samtidigt som du har starkt affärsfokus och tävlingsinstinkt.
Vi söker dig som har ett par års säljerfarenhet, inom bilbranschen eller kanske inom en helt annan bransch. Du har ett brinnande engagemang för sälj och kundnöjdhet. Är du framåt, social, gillar att bygga relationer och samtidigt bra på att planera och strukturera det egna arbetet kommer du att lyckas i försäljningen hos oss. Du är en person som trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter och stundtals högt tempo. Du bra på att självständigt driva din försäljning samtidigt som du är en glad lagspelare som gillar när teamet når uppsatta mål.
Vidare har du goda kunskaper i både svenska och engelska och vi förutsätter att du har B-körkort.
Om du blir en del av oss
Som arbetsgivare värdesätter vi drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja, och vi stöttar individer med rätt potential att växa med oss. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor och ett stort antal förmåner. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se
Några ord ifrån din blivande chef
Jag heter Roger Abrahamsson och är Platschef här i Sundsvall. Som ledare värdesätter jag laganda, kundfokus och att skapa en arbetsmiljö där alla kan utvecklas, ha roligt på jobbet och nå sina mål. Jag tror på ett prestigelöst ledarskap där vi tillsammans bygger relationer och skapar värde för våra kunder. Med starka varumärken som BMW, MINI, BYD och Hedin Automotive har vi en fantastisk möjlighet att ta vår verksamhet vidare här i Sundsvall och fortsätta växa tillsammans. Jag ser fram emot att välkomna dig till vårt team. Välkommen att söka tjänsten.Publiceringsdatum2026-03-06Så ansöker du
Vi ser fram emot att tillsätta tjänsten omgående, intervjuer kommer därför hållas löpande. Ansök därför redan idag via länken nedan, dock senast den 15/4-2026. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Platschef Roger Abrahamsson roger.abrahamsson@hedinautomotive.se
Välkommen med din ansökan!
