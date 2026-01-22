Personalplanerare till regional samordnad bemanning
Kriminalvården, Regionkontoret Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Regionkontoret Stockholm i Stockholm
, Huddinge
, Sollentuna
, Täby
, Ekerö
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Inom Kriminalvårdens verksamheter finns fler än 70 olika yrkesroller, merparten kriminalvårdare men också handläggare, utredare, sjuksköterskor, produktionsledare, transportplanerare, kockar, lärare och många fler. Kriminalvårdens Region Stockholm sträcker sig från Norrtälje i norr till Södertälje i söder. Regionen består av elva verksamhetsområden och ett regionkontor på Liljeholmen i Stockholm.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Vi söker nu två nya medarbetare för tillsvidareanställning i en spännande och viktig roll i gruppen för samordnad bemanning!
Som handläggare/personalplanerare inom samordnad bemanning i region Stockholm kommer du vara en del av en grupp om ca 30 medarbetare. Du kommer tillsammans med kollegor att bemanna ett av våra häkten eller anstalter. Din placering kommer att vara på regionkontoret i Liljeholmen, men det förekommer regelbundet arbete även vid kärnverksamheten, dvs något av de nio anstalter eller tre häkten som ingår i stor-Stockholmsregionen.
Du kommer genom daglig kontakt med kärnverksamheten att planera bemanningen vid våra enheter på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt. Planeringen utgår från lagar, rutiner och kollektivavtal. Du kommer lösa såväl kort som långsiktiga vakanser samt proaktivt arbeta för att nå uppsatta mål. I rollen ingår även semesterplanering och utbildningsplanering samt samverkan med våra chefer runt om i regionen för att på bästa sätt bemanna verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga samt vilja och förmåga att hjälpa dina kollegor att leverera lösningar. Du arbetar bra med komplexa frågor och kan analysera svåra problem. I ditt arbete planerar, organiserar och prioriterar du dina uppgifter på ett effektivt sätt. För att passa i rollen är det också viktigt att du kan se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
* Erfarenhet av att arbeta med personal- eller bemanningsplanering
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* God datorvana
Vi ser det som meriterande om du har:
* Utbildning inom arbetsrätt, personalvetenskap eller liknande utbildning
* Erfarenhet av att personalplanera i Heroma
* Erfarenhet av att bemanna en 24/7 verksamhet
* Aktuell kunskap om lagar och avtal (arbetsrätt, arbetstidsregler, policys etc.)
ÖVRIGT
I denna rekrytering påbörjas urvalsprocessen efter att annonserings tiden löpt ut och intervjuer kommer ske 5-6 mars på Liljeholmen.
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300345". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Regionkontoret Stockholm Kontakt
Rekryteringsspecialist
Cornelia Railert Cornelia.Railert@kriminalvarden.se Jobbnummer
9697982