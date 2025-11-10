Personalplanerare
2025-11-10
Är du en skicklig planerare med sinne för struktur och samarbete? Vill du vara spindeln i nätet som skapar förutsättningar för att flygtrafikledning ska fungera genom schemaläggning och administration? Då kan rollen som Personalplanerare vara något för dig. Vi söker nu två stycken Personalplanerare till vår kontrollcentral i Malmö.
Enhet Resurser är en del av avdelningen En Route och vi finns på två orter i landet, Stockholm (Arlanda) och Malmö (Sturup). Gruppen består av 8 medarbetare som framförallt arbetar med resursplanering, schemaläggning och administration kopplat till vår resursplanering för avdelning En Route. Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Som Personalplanerare arbetar du tillsammans med kollegor och chefer inom avdelning En Route. Du ansvarar för planeringen av vår operativa personal, vilket innebär schemaläggning över dygnets alla timmar och årets alla dagar.
Tjänsten består huvudsakligen av schemaplanering där man utgår ifrån bemanningsplaner, regler för bemanning och medarbetarnas önskeschema.
Arbetet inom schemaläggning innebär att du arbetar nära chefer och medarbetare i den dagliga driften. En roll som periodvis kan vara intensiv men alltid givande och meningsfull.
Vem är du?
Du är en lugn och trygg person med god förmåga att prioritera och arbeta strukturerat, även när tempot är högt och förutsättningarna förändras. Din noggrannhet gör att det är naturligt för dig att följa regler och rutiner. Du trivs med att samarbeta och ser dig själv som en naturlig del av organisationens gemensamma uppdrag. Samtidigt har du lätt för att arbeta självständigt och tar ansvar för att ge verksamheten stöd av hög kvalitet. Du är nyfiken, tar gärna till dig ny kunskap och du delar med dig av din kompetens och erfarenhet. Din analytiska förmåga och ditt logiska tänkande gör att du snabbt hittar lösningar på problem som uppstår.
Du har även:
• Dokumenterad erfarenhet av schemaläggning för skiftgående personal.
• Relevant utbildning inom området administration eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Goda kunskaper i Word, Excel och PowerPoint.
Meriterande är:
• Erfarenhet av schemaläggning i systemet Heroma
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Sturup. Arbetstiden är måndag till fredag.
Innan anställning genomför vi en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete tillsammans med lösningsorienterade, engagerade och nytänkande kollegor. Vi har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, lunchsubvention, en privat sjukvårdsförsäkring och goda pensionsvillkor.
Vi värdesätter mångfald och vi tror att olika perspektiv gör oss bättre. Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad, vilket säkerställer att alla kandidater behandlas lika och rättvist.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här!
