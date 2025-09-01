Personalledare Rullhantering
2025-09-01
Till avdelningen Rullhantering söker vi en Personalledare.
Om jobbet
Som personalledare har du personalansvar för operatörer inom Rm1/Rm2 i Rullhanteringen. Du ansvarar för bemanning, kompetensutveckling, coachning och utveckling av skiftlag och individer. Som personalledare jobbar du för att stärka medarbetarskapet och utveckla arbetsprocesser. I rollen ingår att säkerställa att arbetssätten håller en hög säkerhetsnivå och att anläggningen uppfyller säkerhetskraven. Du driver tillsammans med dina medarbetare utvecklings- och förbättringsarbetet och i många frågor samarbetar du med övriga personalledare inom produktionen.
Avdelningen består av skiftesgående och daggående operatörer, produktionstekniker, produktionsingenjör och avdelningschef.
Vem är du?
Som person har du en positiv inställning och vill utveckla dig själv och ditt team framåt, alltid med säkerheten i åtanke. Du är genuint intresserad av personalfrågor och intresserar dig för hur människor fungerar i grupp. Vi ser att du har lägst gymnasiekompetens samt goda IT-kunskaper. Att kunna kommunicera på svenska och engelska är en förutsättning för tjänsten, likaså att du har arbetslivserfarenhet som vi finner relevant för tjänsten.
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och är kommunikativ. Andra egenskaper som är viktiga i rollen som Personalledare är att vara ansvarstagande och drivande.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda personal, arbetsrätt, samt personalplanering och Lean.Publiceringsdatum2025-09-01Övrig information
Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi ett stort antal förmåner bland annat en generös friskvårdsförmån, intern företagshälsovård, subventionerad lunch samt gratis kaffe och frukt.
Tjänsten är ett vikariat t o m 2026-08-31, med tillträde snarast enligt överenskommelse.
För mer information kontakta Robert Sundström, tf avdelningschef, tel. 070-3609067.
Välkommen med din ansökan och CV senast 2025-09-21. Alla ansökningar registreras i vår rekryteringsportal Varbi. Intervjuer kan komma att ske löpande. Vänligen svara utförligt på de urvalsfrågor som du kommer få besvara vid registrering av din ansökan, då dessa frågor ligger till grund för vårt urvalsarbete.
Om du väljer att använda generativ AI i din jobbansökan som stöd, går det bra för oss - men vi uppmuntrar att du gör det med eftertanke. Låt AI hjälpa dig att samla information och utveckla idéer, utan att ersätta din personlighet, dina värderingar och din erfarenhet. Din ansökan ska spegla den du är, något AI aldrig fullt ut kan återskapa.
Smurfit Westrock Piteå är Europas största kraftlinerbruk med ca 510 anställda. Här produceras årligen över 700 000 ton kraftliner som används i tillverkning av högklassig wellpapp. Pappersbruket i Piteå ingår i Smurfit Westrock, det största och världsledande företaget inom hållbart papper och hållbara pappersbaserade förpackningslösningar med verksamhet i 40 länder och över 100 000 anställda.
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå. Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. Kontakta Move to Piteå https://www.pitea.se/inflyttare/kontakta-inflyttarservice/ Ersättning
