Pedagog i fritidshem/legitimerad lärare i fritidshem
2026-01-12
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Som Pedagog i fritidshem arbetar du utifrån aktuella styrdokument, du är delaktig i den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget
Arbetet innebär samverkan under skoltid i form av resurs. Som resurs arbetar du som stöd till elev/elever och/eller som förstärkning i klasser/grupper.Kvalifikationer
För den här tjänsten söker vi dig som;
* är utbildad fritidspedagog, legitimerad lärare i fritidshem eller har annan utbildning som vi bedömer likvärdig
* har förmågan att utgå från varje elevs behov och förutsättningar
* har lätt för att samarbeta
* är ansvarstagande och lyhörd.
ÖVRIGT
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
