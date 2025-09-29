Pedagog i fritidshem
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Lekstorpsskolan är en F-9 skola och har för närvarande ca 410 elever. Skolan ligger i Gråbo, Lerums kommun och är en mycket naturskön del av kommunen.
Lekstorpsskolan är en inspirerande arbetsplats med fina lokaler och miljöer, engagerad personal där skolutveckling och eleven står i centrum.
Skolan är organiserad i arbetslag, där arbetslagen är navet i organisationen och arbetslaget har stora möjligheter att förändra och påverka. Fritidshemmet är uppdelat i två fritidshemsavdelningar (F-1 och 2-5) som gemensamt planerar för den undervisning och teman som fritidsverksamheten arbetar med.
Fritidshemmet arbetar strukturerat med det centrala innehållet och de förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla. Man har ett kollegialt lärande och utbyte vid planering och analys av resultaten. Nu söker vi dig som vill vara med i vår arbetsgemenskap och bidra till att fortsatt utveckla vårt fritidshem.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på fritidshemmet och tillsammans med övriga pedagoger på fritidshemmet bedriva undervisning utifrån LGR22 och skolans övergripande mål. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där undervisning, stöd och trygghet är våra ledord.
Fritidshemmet bedrivs i nybyggda lokaler med goda förutsättningar för lärande, skapande och andra tematiska aktiviteter.
Vår skolgård inbjuder till lek och rörelse och fritidshemmet arbetar utifrån skolgårdens lärande och bedriver rastverksamhet under skoltid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad fritidsledare, stödpedagog, barnskötare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi söker dig som har förmågan att ta egna initiativ och har ett tydligt ledarskap i din roll som pedagog och som har förmågan att skapa goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! Vänta inte med att söka tjänsten, då intervjuer kommer att ske fortlöpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas under ansökningstiden.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
