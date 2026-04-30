Pedagog - vikariat
2026-04-30
Vill du inspirera framtidens innovatörer? Vi söker en Pedagog till Universeum
Brinner du för att skapa meningsfullt lärande inom naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling? Som pedagog på Universeum får du arbeta i unika miljöer och vara med och forma framtidens lärande.Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Som pedagog hos oss blir du en del av avdelningen Utveckling och lärande. Du ingår i ett kreativt och tvärprofessionellt team bestående av guider, pedagoger och projektledare. Tillsammans arbetar vi för att stärka individers vetenskapliga kapital - från förskolebarnet som gör sin första upptäckt till läraren som söker ny inspiration i sin undervisning.
I rollen är du med och utformar samt genomför pedagogiska program som gör komplex vetenskap begriplig och lustfylld. Du arbetar både i våra fysiska lärmiljöer i huset och i vår mobila verksamhet, där vi tar vetenskapen ut till de platser där barn och unga befinner sig.Arbetsuppgifter
Designa lärupplevelser - planera, genomföra och utveckla pedagogiska program och aktiviteter.
Innovation i lärandet - arbeta med kontinuerlig förbättring av våra insatser genom att väva in aktuell forskning och nya metoder.
Mobil verksamhet - medverka i den mobila verksamheten för att nå nya målgrupper och demokratisera tillgången till vetenskap.
Din kompetens
Vi söker dig som kombinerar en trygg pedagogisk grund med en passion för naturvetenskaplig bildning.
Grundkrav:
Lärarutbildning inom naturvetenskap, teknik eller matematik och/eller liknande. Ser gärna ansökningar med kompetens och erfarenhet från undervisning i fritidshem.
Pedagogisk och ämnesmässig kompetens inom STEM och god förståelse för hållbar utveckling
Erfarenhet av att leda barngrupper och unga, med en förmåga att anpassa din pedagogik efter olika åldrar och förutsättningar.
Kommunikativ förmåga: Du är skicklig på att göra komplicerade samband enkla och engagerande utan att tappa det vetenskapliga djupet.
Meriterande:
Erfarenhet av mobil eller uppsökande verksamhet
Erfarenhet av utveckling av lärprocesser i skolkontext
Vem är du?
Som person är du öppen, nyfiken och trivs i mötet med människor i alla åldrar. Du har en analytisk skärpa och är strukturerad nog att driva egna projekt, men ser samtidigt samarbetet i det tvärprofessionella teamet som din största styrka. Du är adaptiv och kan snabbt ställa om din pedagogik beroende på om du möter en barngrupp i regnskogen eller håller en workshop för rektorer. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Varför Universeum?
Hos oss får du en unik arbetsplats där vetenskap möter upplevelse. Du blir en del av en organisation som gör skillnad på riktigt genom att rusta barn och unga med kunskap och hopp inför framtiden. Här får du utrymme att pröva nya pedagogiska idéer och arbeta i teknikens framkant.
Om Universeum
Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en av de mest besökta upplevelserna i Sverige, med uppdrag att stärka människors vetenskapliga kapital och engagemang i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM). Det gör vi med upplevelsebaserat lärande i lärmiljöer och program som väcker nyfikenhet och intresse. Vi bedriver också forskning om lärande i STEM och arbetar för att bevara hotade arter och livsmiljöer. Därigenom bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling - till jämlik tillgång till vetenskap, fullföljda studier, kompetensförsörjning och handlingskompetens för en hållbar framtid. Universeum är en samlande kraft och arena för akademi, det offentliga, näringsliv och andra aktörer när Sverige ska möta behovet av kompetens och innovationskraft.
Varje år möter vi över en halv miljon människor, på Universeum och ute i samhället. Som en av Sveriges tio mest besökta attraktioner och en etablerad lärresurs för utbildningssektorn spelar vi en viktig roll både för besöksnäringen och samhällsutvecklingen.
Vi som arbetar på Universeum är ett drygt 150-tal tillsvidare- och säsongsanställda. Vi är genuint engagerade i vårt uppdrag och arbetar varje dag för att ge enastående upplevelser till alla kunder och medarbetare. Våra kärnvärden är Hållbart, Vetenskapligt, Utvecklande och Roligt. De sammanfattar vår värdegrund och är kärnan i vår kultur och vårt varumärke.
Universeum ägs av Stiftelsen Korsvägen. Bakom stiftelsen står de fyra grundarna: Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgsregionen och Västsvenska Handelskammaren.
Anställningsvillkor
Vikariat t.o.m 2027-06-30. Tillträde från augusti
Heltid. Arbetet kan innebära helg- och kvällsarbete.
Universeum arbetar för ett hållbart medarbetarskap och erbjuder förmåner som flexibel arbetstid och hälsofrämjande aktiviteter. Vi tillämpar rökfri arbetstid.Så ansöker du
Ansökan ska bestå av ett personligt brev samt ett CV. Inkludera relevanta utbildningar och erfarenheter. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Utdrag ur belastningsregistret krävs innan anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Vid frågor kontakta:
Maria Wirén, Chef Utveckling och lärandemaria.wiren@universeum.se
Välkommen med din ansökan - tillsammans formar vi framtidens lärande!
