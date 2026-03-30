PCI DSS-specialist inom efterlevnad
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer in i en central roll i en verksamhet som redan har ett PCI DSS-certifikat och en etablerad process för regelefterlevnad. Fokus ligger på att hålla ihop uppföljning och genomförande av efterlevnadsaktiviteter, samtidigt som du skapar struktur och framdrift i ett omfattande arbete med många kontaktytor.
Du arbetar nära både interna intressenter och externa revisorer inför och under granskningar. Uppdraget passar dig som trivs med att ta stort eget ansvar, driva komplexa frågor i projektform och bidra med tydlighet i en miljö där kvalitet och kontroll är avgörande. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera PCI DSS-expertis med operativt och koordinerande ansvar i en mogen complianceorganisation.
ArbetsuppgifterDu driver och följer upp aktiviteter kopplade till PCI DSS-efterlevnad.
Du samordnar arbetet mellan olika delar av organisationen för att säkerställa att krav och åtgärder hanteras på ett strukturerat sätt.
Du planerar, koordinerar och stöttar organisationen inför och under PCI DSS-granskningar.
Du samverkar med revisorer och fungerar som en central kontaktpunkt i granskningsarbetet.
Du bidrar med struktur, prioritering och framdrift i ett komplext efterlevnadsarbete som bedrivs i projektform.
KravDu har kunskap inom PCI DSS.
Du har erfarenhet av att hantera efterlevnadsaktiviteter.
Du har erfarenhet av att ha varit delaktig i en PCI DSS-granskning.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Du har projektledningsförmåga och god organisationsförmåga.
Du har arbetat i liknande arbete eller uppdrag i minst 3-4 år.
MeriterandePCI DSS-certifiering.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år
