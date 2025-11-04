Payroll specialist
Jobandtalent Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Om rollen
Vi söker en driven och noggrann Lönespecialist som vill vara med och utveckla vår lönefunktion i ett snabbväxande och techdrivet företag. Du kommer ha en nyckelroll i att säkerställa korrekt och effektiv lönehantering för både kollektivanställda och tjänstemän, samt driva förbättringsprojekt och bidra till ökad effektivitet i våra processer.
Du blir en del av vårt payrollteam på fem personer och rapporterar till Payroll Manager för Sverige. Tillsammans arbetar ni för att skapa en skalbar, effektiv och modern lönehantering som stödjer verksamheten i hela landet.
Det här är en roll för dig som har några års erfarenhet av lönearbete i större organisationer och som trivs med att arbeta självständigt, driva förändring och skapa struktur. Du kommer att vara bolagsansvarig för utvalda enheter och hantera hela löneprocessen - från start till mål.
Dina ansvarsområden
Självständigt ansvara för hela löneprocessen för tilldelade bolag, både tjänstemän och kollektivanställda
Hantera löpande löneadministration, kontroll och rapportering varje månad
Tolka och tillämpa olika kollektivavtal (t.ex inom detaljhandel, logistik, transport och bemanning)
Projektleda förbättringsinitiativ och effektiviseringar inom löneområdet
Vara en central kontaktpunkt mot konsultchefer, HR och andra stakeholders
Stödja verksamheten med rapportering, analys och förbättringsförslag
Bidra till utvecklingen av våra processer genom att använda moderna verktyg, inklusive AI-lösningar
Delta i implementering av nya system eller förändringar i rutiner och arbetssätt Publiceringsdatum2025-11-04Profil
4-5 års erfarenhet av kvalificerat lönearbete
Eftergymnasial utbildning inom lön, ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Vana vid att hantera stora volymer och arbeta självständigt
Erfarenhet av flera olika kollektivavtal är en stark fördel
Meriterande med bakgrund inom detaljhandel, logistik, transport eller bemanning
Erfarenhet av Hogia Lön Plus eller liknande system är en fördel
Fördelaktigt om du har arbetat i internationell eller global miljö
Erfarenhet av att arbeta i Cappy eller motsvarande systemstöd är meriterande
Du är tydlig i din kommunikation, förtroendeingivande och har ett starkt eget driv
Vad vi erbjuder
Möjlighet att ta ett helhetsansvar och utveckla löneprocesser i en snabbt växande verksamhet
En modern, flexibel arbetsplats i Stockholm med möjlighet till hybridarbete
Konkurrenskraftig lön och förmåner
En roll där du kan påverka och bidra till utvecklingen av framtidens lönehantering
Att bli en del av ett innovativt och globalt företag där teknik och människor möts Om företaget
Job&Talent är en av världens snabbaste växande bemanningsaktörer, med målet att förändra hur företag och medarbetare möts genom teknik och AI. Vi matchar tusentals medarbetare med ledande företag inom logistik, detaljhandel och industri varje dag.
Vi tror på mångfald, inkludering och innovation - och på att rätt person på rätt plats gör skillnad.
Plats: Stockholm (hybrid/distanstjänst)
Start: Omgående
Redo att bli en del av vår resa?
Skicka in din ansökan redan idag! På Job&Talent värdesätter vi mångfald och välkomnar ansökningar från alla bakgrunder. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9588140